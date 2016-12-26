Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Diyarbakır ve Ankara'da DTK'ya yönelik operasyon

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısını Seydi Fırat'ın bulunduğu...

Diyarbakır ve Ankara'da DTK'ya yönelik operasyon
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısını Seydi Fırat'ın bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DTK ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri sabah erken saatlerinde Ankara ve Diyarbakır'da bir çok eve baskın düzenlendi. Ankara'da, HDP'nin Eş Genel Başkan Yardımcısı ve DTK eski eş Başkanı Aysel Tuğluk gözaltına alınırken, Diyarbakır'da aralarında eski DTK yönetiminde yer alan DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Seydi Fırat, HDP İl Başkanı Cabar Leygara, DTK eski divan üyesi Edip Yaşar'ın da bulunduğu toplam 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, Ankara'da gözaltına alınan HDP'nin Eş Genel Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili Aysel Tuğluk'un da Diyarbakır'a getirileceği belirtildi.
Başsavcılık yetkilileri, 6 şüphelinin silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarından gözaltına alındığını söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55