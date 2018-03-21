Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Demir, gözaltına alındı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Tabip Odası Başkanı Dr. Şerif Demir, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Demir, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, evinde gözaltına alındı. Dün gece Demir'in evine giden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararını tebliğ ederek, arama yaptı. Evde yapılan aramanın ardından Demir, 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Demir, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Öte yandan bazı sivil toplum örgütleri tarafından, 18 Mart günü, Diyarbakır'da 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yapılan basın açıklamasıyla ilgili soruşturma kapsamında, aralarında Sağlık Emekçileri Sendikası Şube Eş Başkanı Recep Oruç ve Şube Sekreteri Mehmet Nur Ulus'un da bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.