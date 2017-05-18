Diyarbakır Sur'dan gelen patlama sesi korkuttu

DİYARBAKIR merkez Sur İlçesinden gelen patlama sesi kentte paniğe neden oldu. Patlamanın sokağa çıkma yasağının sürdüğü alanda bulunan 2 piknik tüpü içerisine yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) kontrollü imhasından kaynaklandığı öğrenildi.

Sur İlçesinde daha önce çatışmaların yoğun olarak meydana geldiği ve halen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Bardakçı sokak sonunda 2 piknik tüpü bulundu. Yapılan incelemede tüplerin el yapımı patlayıcıya çevrildiğini belirleyen polis, durumu bomba imha uzmanlarına haber verdi. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur ilçesinde bulunan iki adet piknik tüpü bomba uzmanlarının müdahalesiyle imha edildi.

İmha sırasında kentin bir çok noktasından duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Ancak, patlamanın kontrollü patlama olduğunu duyan vatandaşlar rahatladı. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu alanlarda güvenlik güçlerinin patlayıcı arama çalmalarının sürdüğü belirtildi.

