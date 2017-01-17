Diyarbakır şehidi doğum gününde sonsuzluğa uğurlandı

İbrahim EMÜL/ TOPRAKKALE (Osmaniye), () - DİYARBAKIR'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlatması sonucu şehit düşen polis memuru 28 yaşındaki Mahmut Ava'nın cenazesi doğum gününü olan 17 Ocak'ta memleketi Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'nde toprağa verildi.

Şehidin Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzerine Kışla Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada cenaze aracını gören şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze aracı ile şehidin naşı tören alanına kadar taşınırken, vatandaşlar sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı. Kışla Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen törene ise Vali Kerem Al, Osmaniye ve Adana milletvekilleri, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Osmaniye Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba Süleyman Ava yakınlarının kolları arasında tören alanına getirilirken, anne Fatma Ava ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak, "Oğlum hakkım helal olsun, sende hakkını helal et" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşi 3 aylık hamile Gülseren Ava ise törene eşinin polis şapkasıyla katıldı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, 17 Ocak 1989 doğumlu şehit polis Mahmut Ava, doğum gününde toprağa verildi

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