Diyarbakır kırsalında terör ve uyuşturucu operasyonu

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bombalı araç saldırılarında kullanılacağı değerlendirilen 2 araç bulundu. Yine aynı operasyon kapsamında 330 kilo toz ve kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır ilinde faaliyet yürüten teröristlerin tespiti, yakalanması, etkisiz hale getirilmesi, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi, patlayıcı yüklü araç ile saldırı türünde eylemlerin önlenmesi amacıyla Lice ilçesi Birlik köyü kırsalında 18 Şubat tarihinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmış bir taşıtın bomba yüklü olarak bulunduğu, önümüzdeki günlerde sansasyonel eylemlerde kullanılabileceği yönünde elde edilen istihbari bilgiye istinaden gerçekleştirilen operasyonda 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından arama kaydı bulunan 1 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"BTÖ mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 2 araç ile 5 ayrı noktada plastik variller içerisinde toplam 232 kg kubar, 98 kg toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu araçlar, Patlayıcı Madde İmha Uzmanlarınca kontrol edilmesini müteakip, detaylı inceleme yapılması maksadıyla Lice İlçe J.K.lığına çekilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu maddelere el konulmuş, olay ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların ve kamu personelinin emniyetini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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