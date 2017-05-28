Diyarbakır'ın 4 ilçesine bağlı 59 köyde sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Valiliği, Lice, Hazro, Kocaköy ve Dicle ilçeleri kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle 4 ilçeye bağlı 59 köy ve bağlı olan mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Diyarbakır Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz Lice, Hazro, Kocaköy ve Dicle ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan; Akçabudak Köyü,Örtülü Köyü, Ulucak Köyü, Saydamlı Köyü, Kılıçlı Köyü, Yorulmaz Köyü, Güldiken Köyü, Üçdamlar Köyü, Baharlar Köyü, Bayırlı Köyü, Hedik Köyü, Tuzlaköy Köyü, Yamaçlı Köyü, Kıralan Köyü, Dernek Köyü, Konuklu Köyü, Yünlüce Köyü, Yaprakköy Köyü, Damar Köyü, Zümrüt Köyü, Kıpçık Köyü, Çıralı Köyü, Sığınak Köyü, Kıyıköy Köyü, Dallıca Köyü, Budak Köyü, Türeli Köyü, Tepe Köyü, Yolçatı Köyü, Dibekköy Köyü, Çağdaş Köyü, Arıklı Köyü, Serince Köyü, Kayacık Köyü, Uçarı Köyü, Ziyaret Köyü, Ortaç Köyü, Yalaza Köyü, Bağlan Köyü, Esenler Köyü, Çavundur Köyü, Dolunay Köyü, Kabakaya Köyü, Kutlu Köyü ve Oyuklu Köyü ile mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan; Ormankaya Köyü, Çitlibahçe Köyü,Terdöken Köyü, Kırmataş Köyü, Kavaklıboğaz Köyü, Dadaş Köyü ve Sarıerik Köyü ile mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan; Boyunlu Köyü, Gözebaşı Köyü, Tepecik Köyü, Dicle ilçesine bağlı olan; Kurşunlu Köyü, Taşağıl Köyü, Kırkpınar Köyü ve Kayıköy Köyü ile mezralarında 28 Mayıs 2017 günü saat 18.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."