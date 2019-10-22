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Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme

MIZRAKLI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, dün jandarma ekiplerince gözaltına...

GÜVENLİK 22.10.2019, 14:08

MIZRAKLI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, dün jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde jandarmadaki gözaltı işlemleri tamamlanan Mızraklı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Adliyeye getirilen Mızraklı'nın savcılık sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
 

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