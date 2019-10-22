Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme (4)

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YILMAZ VE NAZLIER DE TUTUKLANDI Diyarbakır'da, terör soruşturması kapsamında dün düzenlenen operasyonla gözaltına ve bu sabah İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırılan Kayapınar Belediye Başkanı HDP'li Kezban Yılmaz...
GÜVENLİK 22.10.2019, 20:00
YILMAZ VE NAZLIER DE TUTUKLANDI
Diyarbakır'da, terör soruşturması kapsamında dün düzenlenen operasyonla gözaltına ve bu sabah İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırılan Kayapınar Belediye Başkanı HDP'li Kezban Yılmaz ile Kocaköy Belediye Başkanı HDP'li Rojda Nazlıer, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz ve Nazlıer, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde 'terör örgütüne üye ve terör örgütü propagandası' suçlamalarıyla tutuklandı.
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