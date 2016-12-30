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Diyarbakır'ın 12 mahallesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçesinin 12 mahallesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 28 Aralık günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 05.00'ten itaberen kaldırıldı. Valilik...

Diyarbakır'ın 12 mahallesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçesinin 12 mahallesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 28 Aralık günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 05.00'ten itaberen kaldırıldı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde 28 Aralık 2016 günü saat 05.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 30 Aralık 2016 günü saat 05.00'dan itibaren kaldırılmıştır" denildi.

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