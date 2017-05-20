Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne katılmayacak
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"

Diyarbakır Hani'de, 6 köyde sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Hani İlçesi kırsalında, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenecek operasyon öncesi, 6 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hani İlçesi'ne bağlı 6 köyde bugün saat 20.00'den geçerli olmak üzere...

Diyarbakır Hani'de, 6 köyde sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Hani İlçesi kırsalında, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenecek operasyon öncesi, 6 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Hani İlçesi'ne bağlı 6 köyde bugün saat 20.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"İlimiz Hani İlçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve  malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Hani İlçesine bağlı olan; Kuyular Köyü, Abacılar Köyü, Çukurköy Köyü, Belen Köyü, Kalaba Köyü ve Topçular Köyü) 20 Mayıs 2017 günü saat 20.00’den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arzetmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246