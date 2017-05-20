Diyarbakır Hani'de, 6 köyde sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Hani İlçesi kırsalında, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenecek operasyon öncesi, 6 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hani İlçesi'ne bağlı 6 köyde bugün saat 20.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Hani İlçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Hani İlçesine bağlı olan; Kuyular Köyü, Abacılar Köyü, Çukurköy Köyü, Belen Köyü, Kalaba Köyü ve Topçular Köyü) 20 Mayıs 2017 günü saat 20.00’den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arzetmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."