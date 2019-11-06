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Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı
DİYARBAKIR'dan, Şanlıurfa'da Suriye sınır hattındaki birliklere konuşlandırılmak üzere havan sevkiyatı yapıldı. Diyarbakır'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı. Diyarbakır'daki birlikten sabah saatlerinde çıkan askeri araçlar,...
GÜVENLİK 06.11.2019, 12:52
DİYARBAKIR'dan, Şanlıurfa'da Suriye sınır hattındaki birliklere konuşlandırılmak üzere havan sevkiyatı yapıldı.
Diyarbakır'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı. Diyarbakır'daki birlikten sabah saatlerinde çıkan askeri araçlar, arkasındaki havan toplarıyla birlikte Şanlıurfa'ya gitmek için hareket etti. Havanların Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgenin karşısında, Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.
Diyarbakır'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı. Diyarbakır'daki birlikten sabah saatlerinde çıkan askeri araçlar, arkasındaki havan toplarıyla birlikte Şanlıurfa'ya gitmek için hareket etti. Havanların Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgenin karşısında, Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.
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