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Diyarbakır'daki saldırıda yaralanan bir polis daha şehit oldu

DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi'nde harap olan binalardan çıkarılan hafriyatın döküldüğü alanda güvenliği sağlayan polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru 23 yaşındaki...

Diyarbakır'daki saldırıda yaralanan bir polis daha şehit oldu
DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi'nde harap olan binalardan çıkarılan hafriyatın döküldüğü alanda güvenliği sağlayan polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru 23 yaşındaki Faruk Demir de, kurtarılamayarak şehit oldu. Terörist saldırıda şehit sayısı 5'e çıkarken, yaralanan 1 polis memurunun tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.
Merkez Sur İlçesi'nden çıkarılan hafriyatın döküldüğü alanda güvenlik önlemi alan polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısında ağır yaralanan Nevşehirli polis memuru Faruk Demir'in, beyin ölümü gerçekleşti. Dicle Üniversitesi Hastanesi yaşam destek ünitesine bağlanan polis memuru Furkan Demir yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını yitirince şehit oldu. Şehit polis memuru için uğurlama töreni düzenleneceği belirtilirken anı saldırıda yaralanan bir polisin ise tedavisi sürüyor.

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