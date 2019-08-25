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Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 4 polis yaralı (3)

ŞEHİT SAYISI 2 OLDU Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 5 özel harekat polisinden biri daha hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehit sayısının 2 olduğu kazada, yaralanan 4 polisin tedavileri...

GÜVENLİK 24.08.2019, 12:53
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 4 polis yaralı (3)

ŞEHİT SAYISI 2 OLDU
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 5 özel harekat polisinden biri daha hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehit sayısının 2 olduğu kazada, yaralanan 4 polisin tedavileri devam ediyor. 
 

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