Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 4 polis yaralı (3)

ŞEHİT SAYISI 2 OLDU

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 5 özel harekat polisinden biri daha hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehit sayısının 2 olduğu kazada, yaralanan 4 polisin tedavileri devam ediyor.

