Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 1 şehit, 5 polis yaralı (2)

6 POLİSTEN 1'İ ŞEHİT OLDU

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 polisten Ali Uçar (23), tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit özel harekat polisi Uçar'ın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Yaralı 5 polisin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.