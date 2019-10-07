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Diyarbakır'da zincirleme kazada 2 kuzen ölü
DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, Mehmet Şirin Baran (21) ve Yusuf Baran (19) adlı kuzenler hayatlarını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, dün gece Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi....
GÜVENLİK 07.10.2019, 11:30
DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, Mehmet Şirin Baran (21) ve Yusuf Baran (19) adlı kuzenler hayatlarını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, dün gece Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 07 DAV 88 plakalı kamyon, 34 RY 0908 plakalı minibüs ve 21 VA 080 plakalı otomobil ile çarpıştı. Zincirleme kazada, otomobilde bulunan kuzenler Mehmet Şirin Baran ve Yusuf Baran yaşamlarını yitirdi. Diğer araçlarda bulunan 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Mehmet Şirin Baran ile Yusuf Baran'ın cansız bedenleri ise otopsi için morga kaldırıldı.
Kaza, dün gece Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 07 DAV 88 plakalı kamyon, 34 RY 0908 plakalı minibüs ve 21 VA 080 plakalı otomobil ile çarpıştı. Zincirleme kazada, otomobilde bulunan kuzenler Mehmet Şirin Baran ve Yusuf Baran yaşamlarını yitirdi. Diğer araçlarda bulunan 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Mehmet Şirin Baran ile Yusuf Baran'ın cansız bedenleri ise otopsi için morga kaldırıldı.
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