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Diyarbakır'da yük trenine bombalı saldırı (2)

TREN RAYINA EL YAPIMI PATLAYICIYLA SALDIRI DÜZENLENDİ Batman istikametinden Diyarbakır'a gelen Devlet Demir Yollarına ait boş yük treni, Diyarbakır merkeze bağlı Karpuzlu köyü yakınlarında teröristlerin daha önceden raylara döşediği...

Diyarbakır'da yük trenine bombalı saldırı (2)

TREN RAYINA EL YAPIMI PATLAYICIYLA SALDIRI DÜZENLENDİ
Batman istikametinden Diyarbakır'a gelen Devlet Demir Yollarına ait boş yük treni, Diyarbakır merkeze bağlı Karpuzlu köyü yakınlarında teröristlerin daha önceden raylara döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu bazı vagonları raydan çıktı. Patlama sonucunda ham petrol taşımacılığında kullanılan vagonlardan 8'i raylardan çıkarak devrildi. Patlamada ölen ve yaralanan olmazken, vagonlardan ayrılan trenin lokomotifi ise patlama noktasına yaklaşık 100 metre mesafede durabildi.
Patlamanın ardından çevredeki köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Bölgeye giden polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yaralı olmaması üzerine ambulanslar da kendi istasyonlarına çekildi. El yapımı patlayıcının patlatıldığı bölgede güvenlik güçleri ikinci bir bombanın olabileceği ihtimaline karşılık uzun süre arama çalışmaları yaptı. Saldırıyı düzenleyenlerin yakında olma ihtimali üzerine bölgede operasyon başlatılırken, polis helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi.
VALİLİK: OLAY ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILMAKTADIR
Patlamanın ardından Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Karpuzlu Mahallesi mevkiinde saat 13.00 sularında boş bir yük trenin geçişi esnasında el yapımı patlayıcı ile olduğu değerlendirilen bir patlama sonucunda trenin bazı vagonları raydan çıkarak hasar meydana gelmiştir. Meydana gelen olayda ölen veya yaralanan olmamıştır. Olay çok yönlü olarak araştırılmaktadır" denildi.

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