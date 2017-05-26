Diyarbakır'da yolda yürüyen çifte saldıran şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi'nde üç gün önce yolda yürüyen çifte saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 23 yaşındaki Yekta Ç., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Yekta Ç., 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polisin Yekta Ç.'nin saldırısına uğrayan çifti bulduğu, ikisinin de Dicle Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Üniversite öğrencileri F.K. ile kız arkadaşı P.G., o gün yaşadıklarını polise anlattı. Yolda yürüdükleri sırada bir anda yanlarına yaklaşan Yekta Ç.'nin saldırısına uğrayan çift, ne olduğunu anlamadıklarını bir anda saldırıya uğradıklarını anlatarak Yekta Ç.'den şikayetçi olduklarını belirtti.

Yekta Ç.'nin bir yakını ise "Yaşanan durumdan yakınları olarak biz de çok rahatsız olduk. Görüntüler izlendiğinde aklıselim birinin yaptığı iş olmadığı belli. Kendisinin psikolojik sorunları var. Tedavi olması gerekiyor" dedi.



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