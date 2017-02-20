Diyarbakır'da yol kapatan PKK'lı grup, zırhlı araca havai fişekle saldırdı

Merkez Bağlar İlçesi'nde uzun aradan sonra ilk kez yasa dışı bir gösteri ve yol kapatma girişimi oldu. Hatboyu Caddesi'nde dün gece toplanan ve yüzleri maskeli PKK taraftarı bir grup yolu kapattı. Buradan geçen zırhlı polis araçlarını hedef alan göstericiler, daha sonra yanlarında bulunan havai fişekleriyle polise saldırdı. Polisin gaz bombalarıyla karşılık verdiği olayda yol kesen grup, daha sonra ara sokaklara kaçtı. Polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak bu kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
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