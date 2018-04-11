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Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine polis baskını: 3 gözaltı

DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 2 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 670 lira bulundu. Operasyonda, biri cezaevi firarisi, 3 kişi...

Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine polis baskını: 3 gözaltı
DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 2 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 670 lira bulundu. Operasyonda, biri cezaevi firarisi, 3 kişi gözaltına alındı.
Merkez Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde bulunan bir sokakta uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekiplerince bir eve özel harekât timleri desteğinde operasyon düzenledi. Evde bulunan B.K., N.K. ve A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisin evde yaptığı aramada 263 fişek halinde, satışa hazır, toplam 2 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 670 lira bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerden B.K.'nin Siverek 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar gereği konulduğu cezaevinden kaçtığı, Diyarbakır 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından muhafaza altına alınan eşyanın çalınması ve 4 yıl 1 ay kesilmiş hapis cezası suçlarından arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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