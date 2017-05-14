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Diyarbakır'da tuzaklanmış iki bomba düzeneği bulundu

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Lice- Kulp karayolu ile Diyarbakır- Bingöl karayolunda toplam 200 kilo amanyum nitrat kullanılarak tuzaklanmış iki el yapımı patlayıcı düzeneği, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde...

Diyarbakır'da tuzaklanmış iki bomba düzeneği bulundu

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Lice- Kulp karayolu ile Diyarbakır- Bingöl karayolunda toplam 200 kilo amanyum nitrat kullanılarak tuzaklanmış iki el yapımı patlayıcı düzeneği, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi. 
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Lice-Kulp karayolu üzerinde 13 Mayıs Cumartesi günü patlayıcı araması icra edildiği belirtildi. Arama sonucu Lice ilçesi Gürbeyli mevkisinde menfez duvarı delinerek, menfez ile asfalt zemin arasına yerleştirilmiş 120 kiloluk sanayi tüpü içerisine100 kilo amonyum nitrat kullanılarak tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğu kaydedildi.
Valilik açıklamasında, Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde gerçekleştirilen mayın- el yapımı patlayıcı aramasında da Kocaköy ilçesi Çaytepe Mevkisinde karayolunun kenarına gömülü,  2 jelikan bidon içerisinde yaklaşık 100 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğu bildirildi. 
Cumhuriyet Savcılığın talimatı doğrultusunda patlayıcı düzeneklerinin Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde kontrüllü olarak imha edildiği belirtildi. 
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