Diyarbakır'da teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildildi

DİYARBAKIR'ın Silvan, Hazro, Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kullandığı 17 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, operasyonda el yapımı patlayıcı, silah ve esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Silvan, Hazro, Lice ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, 25 Mart 2019 Pazartesi günü jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Bayrak-121 Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş-02 Müşterek Operasyonu' 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.

Operasyonun düzenlediği Silvan ilçesi Dağcılar köyü Kayabağı mezrası kırsalında toprağa gömülü vaziyette, 15 metre çoklu bakır kablo ile 4'lü pil bloğuna irtibatlı, 20 litrelik yağ tenekesi içerisine 25 kilo ağırlığında amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış, bomba anahtar sistemi olarak kullanılan Alpha Fire cihazı ile uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı bulunarak, imha edildi.

Operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 17 kış sığınağı tespit edildi. Güvenlik güçlerince sığınaklarda yapılan aramalarda, 7.65 mm çapında Astra marka tabanca, pompalı av tüfeği, 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 90 av tüfeği fişeği, hücum yeleği, uçaksavar mühimmat kutusu ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler olay yerinde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise Lice ilçesi Kerpiçören köyünde kullanılmayan harabe ev içerisinde, 7 paket içerisinde 10 kilo esrar geçirildi.



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