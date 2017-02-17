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Diyarbakır'da terör operasyonu: 41 kişi yakalandı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, Abdullah Öcalan'ın Türkiye getirilişinin yıldönümü nedeniyle provokasyonları önlemek amacıyla polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 41 kişi yakalandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK...

Diyarbakır'da terör operasyonu: 41 kişi yakalandı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, Abdullah Öcalan'ın Türkiye getirilişinin yıldönümü nedeniyle provokasyonları önlemek amacıyla polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 41 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümünü bahane ederek, il genelinde huzur ve güven ortamını provoke etmeye yönelik olayları önlemek amacıyla, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 12-15 Şubat tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonlar kapsamında 3 tüfek, 2 tabanca, 26 el yapımı bomba, 5 molotof bomba, 59 havai fişek, 1 maske ve 2 çuval örgüte müzahir simgelerin olduğu bez parçaları ele geçirildiği belirtilerek, "Ayrıca, İlimiz genelinde vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk ederek kamu düzenini bozmayı amaçlayan BTÖ mensuplarına yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 41 şüpheli şahıs yakalanmıştır" denildi.

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