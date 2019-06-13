Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu (2)

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu belirtilen, 4 heykel ile sikke ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesinde oturan 2 kişinin, ellerinde bulundurdukları Roma dönemine ait 4 heykel ile sikkeyi satmak için alıcı aradıklarını belirledi. Ekipler, dün Kaldırım Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda, tarihi objeleri satmaya çalışan şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 kadın figürü şeklinde bronz heykel, 1 erkek figüründe bronz heykel, 2 hayvan figüründe bronz heykel ve Bizans dönemine ait 1 bronz sikke ele geçirildi. Objelere el konulurken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına altına alındı.



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