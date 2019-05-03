Diyarbakır'da Sur Belediyesi'nden çıkarılan işçilerden tepki

DİYARBAKIR'ın Sur ilçe Belediyesi'nce işten çıkarılan 145 işçi, belediye önünde toplanarak işten çıkarılmalarını protesto etti.

Sur Belediyesi'ne seçimden sonra işe girişleri yapılan 145 işçi işten çıkarıldı. Belediye binası önüne gelen işçiler, haksız gerekçelerle işten çıkarıldıklarını belirterek, mağdur olduklarını söyledi. Seçimden sonra usule aykırı şekilde işe alındıkları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını söyleyen işçiler, işe alım sürecinin seçimden önce olduğunu ve hukuksuz bir durum olmadığını savunarak işlerini geri istediğini belirtti.

Mart ayında güvenlik görevlisi olarak işe başladığını ifade eden Ahmet Sapmaz, "11 Mart tarihinde mülakata girdim. Kazandım. Evrakları götürüp işbaşı yaptım. Sözleşme imzaladım. Sözleşmede diyor ki 5 yıl geçmeden, işçiden kaynaklanan kusur hariç iş akdi idarece feshedilemez. Dün de eve gidince bana işten çıkarıldığıma dair mesaj geldi. Eski belediye başkanının aldığı işler usulsüzdür diye çıkarıldık. Beni alan zaten devletin kendisidir. Devlet bu usulsüzlüğü nasıl yapar. Biz de buranın çocuğuyuz. Biz yabancı değiliz. Güvenlik soruşturmamız yapıldı. Bunlar hiçbir neden göstermeden bizi işten attılar. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

İşini geri istediğini belirten Mizgin Kaçar ise "1 Mayıs İşçi Bayramı’nı mitinglerle kutlayan yönetim maalesef bugün işimize son verdi. Biz hakkımızı istiyoruz. Buradaki arkadaşların hepsi işsiz, ev geçindiriyor ve çoluk çocuk sahibi. Biz o çocukların ve ailemizin hakkını istiyoruz. Şu an 145 kişinin çıkışı yapıldı maalesef. Gerekçe olarak resmi bir şey yok. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Bizim sözleşmemiz gayet resmi bir şekilde yapıldı ve usulsüz hiçbir şey yoktur. Biz bir aydır çalışıyoruz. Herhangi bir sözleşmenin maddesine dayanarak bizim işimize son verilmedi. Biz açıklama bekliyoruz" diye konuştu.

Ziraat mühendisi Şilan Alabaş da diğer işçiler gibi hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldığını kaydederek, "Mantıklı bir açıklama yapılmaksızın işimize dün itibariyle son verildi. Yönetimin yaptığı açıklamaya göre mazbatalar alındıktan sonra illegal yollardan işçi alımı yapıldığı için işimize son verildiği iddia ediliyor. Bunun İçişleri Bakanlığı’ndan onayı var. Valilikten belli bir onay alma süreci var. Mülakatın belli bir süreci var. Bunların hepsi seçimden önce yapılan işlerdir. Şu an biz mağduruz lütfen gerekli işlemler yapılsın" ifadelerini kullandı.

İlyas Hocaoğlu da belediyeye şoför olarak alındığını belirtti ve şunları söyledi:

"Beni süpürgeye gönderdiler. Beni ağır işlere gönderdiler. Benim gibi birkaç arkadaş daha var. Ne dedilerse yaptık. Ben izin bile kullanmadım. Çoluk çocuğumuza ekmek götüreceğiz. Başka bir derdimiz yok. Sabah işe geldik. ‘Çıkışınız verildi’ dediler. Gerekçe olarak sözleşmenizde hukuksuzluk var dediler. Bu sözleşmeyi biz yapmadık. Bizim önümüze koydular biz imzaladık sadece."

İşten çıkarılanlar, daha sonra avukat tutarak dava açabilmek adına kendi aralarında para topladı.



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