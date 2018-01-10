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Diyarbakır'da sahte engelli raporu operasyonu

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 Haziran 2017 tarihinde Elazığ'dan sahte engelli raporu alarak, devletten aylık ücret aldıkları tespit edilen 10 kişinin tutuklanmasının ardından,...

Diyarbakır'da sahte engelli raporu operasyonu

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 Haziran 2017 tarihinde Elazığ'dan sahte engelli raporu alarak, devletten aylık ücret aldıkları tespit edilen 10 kişinin tutuklanmasının ardından, soruşturma genişletildi. Engelli raporlarını inceleyen jandarma birimleri, Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutularak alınmış 4 araç tespit etti. Sahte engelli raporu ile alınan 4 araca el konulurken, 9 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı'nca ortak yürütülen soruşturma kapsamında; Elazığ'dan alınan sahte engelli raporlarıyla devletten haksız olarak aylık ücret aldıkları tespit edilen 12 şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla tutuklama istemiyle Ergani Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Bunlardan 10’u, 15 Haziran 2017 tarihinde tutuklanmıştı. Söz konusu soruşturma, genişletildi. Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklamada, yapılan ikinci operasyonla ilgili şu bilgileri verildi:
"Ergani ilçesinde ikamet eden 470 engelli rapor sahibi şahıslardan, Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutulmak suretiyle motorlu araç satın alan kişilerin durumlarının ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak araştırılması ve incelenmesi neticesinde, 4 ayrı sahte engelli raporuna istinaden devletin zarara uğratıldığı tespit edilmiştir. Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı gereğince, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suç isnadıyla sahte engelli raporları almak suretiyle haksız kazanç sağlayan ve devleti zarara uğratan 9 şüpheli hakkında, 09 Ocak 2018 tarihinde yasal işlem başlatılmış, Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutularak satın alınan 4 araca el konulmuştur. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir."

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