Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Diyarbakır'da sahte altın imalathanelerine operasyon: 6 gözaltı

Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, polis ekiplerince 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ruhsatsız imalathanelerde hurda altına bakır karıştırılarak, yapılan sahte 122 Cumhuriyet, 324 çeyrek, 15 Ata, 2 yarım...

Diyarbakır'da sahte altın imalathanelerine operasyon: 6 gözaltı

Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, polis ekiplerince 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ruhsatsız imalathanelerde hurda altına bakır karıştırılarak, yapılan sahte 122 Cumhuriyet, 324 çeyrek, 15 Ata, 2 yarım ve bin 470 gram hurda altın ile sahte darphane mühürleri ve altın pres makineleri ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte altın imalatı yapıldığı belirlenen merkez Kayapınar ve Yenişehir ilçelerindeki 4 adrese savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerden 2'sinde ruhsatsız sahte altın imal edildiği saptandı. Yapılan aramada, hurda altına bakır karıştırılarak, oluşturulan sahte 122 Cumhuriyet, 324 çeyrek, 15 Ata, 2 yarım ve bin 470 gram hurda altın ile sahte darphane mühürleri ve altın pres makineleri ele geçirildi. Sahte altın ve malzemelere el koyulurken, isimleri açıklanmayan 6 kişi, gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort