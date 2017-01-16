Diyarbakır'da polise bombalı tuzak; 1 şehit 5 yaralı (2)

YARALI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüs alanında polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 polis şehit olurken, yaralanan polis sayısı 5'e çıktı. Yaralı polisler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, patlamanın şiddeti ile devrilen aracın altında polis olup olmadığının tesbiti için itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri büyük çaba sarf etti. Patlamanın etkisiyle yoldan geçmekten olan bir belediye otobüsü ve bazı araçların da camlarının kırıldığı ve hasar gördüğü gözlendi.

FOTOĞRAFLI