Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için...
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...

Diyarbakır'da plastik fabrikasında yangın

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR’da, plastik tabak üretimi yapılan fabrikada gece vardiyası sırasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında bazı işçiler dumandan etkilendi, fabrikada ise...

Diyarbakır'da plastik fabrikasında yangın

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR’da, plastik tabak üretimi yapılan fabrikada gece vardiyası sırasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında bazı işçiler dumandan etkilendi, fabrikada ise büyük hasar meydana geldi.
Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik tabak üretimi yapılan fabrikada gece saatlerinde işçilerin çalıştığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye  ekibi yangına müdahale edip, işçileri tahliye etti. Yanan malzemelerin plastik olmasından dolayı alevlerin kısa sürede tüm fabrikayı sardığı yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık görevlilerince oksijen tedavisi uygulandı. Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlemek için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328