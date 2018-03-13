Diyarbakır'da PKK tuzağı: 2 şehit, 5 yaralı

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon sırasında, daha önce PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2'si ağır, 5 asker yaralandı.

Dicle ilçesindeki Görese Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince PKK terör örgütüne karşı yürütülen operasyon sırasında, teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker şehit oldu, 2'si ağır, 5 asker yaralandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele kapsamında Dicle ilçesi kuzeyinde operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İcra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceki tarihlerde döşenmiş olan mayın/EYP'ye temas sonucunda meydana gelen patlamada, 2 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, 2'si ağır, 3'ü hafif olmak üzere 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan arkadaşlarımızın Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."