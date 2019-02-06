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Diyarbakır'da PKK sığınaklarında silah ve mühimmat ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Hazro, Lice ve Kulp ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı belirlenen 7 sığınak ve mevzide silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca,...

Diyarbakır'da PKK sığınaklarında silah ve mühimmat ele geçirildi
DİYARBAKIR'ın Hazro, Lice ve Kulp ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı belirlenen 7 sığınak ve mevzide silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, Hazro, Lice ve Kulp ilçeleri dağlık ve kırsal alanında, jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-112 Şehit Jandarma Teğmen Abdülselam Özatak-02' adı verilen müşterek operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen 7 sığınak ve mevzide Kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör, 20 mermi, 5 kilo amonyum nitrat, 7 pil, 2 pil bloğu, 2 motosiklet aküsü, 25 metre elektrik kablosu, büyük tüp, 3 küçük tüp ve çok sayıda giyim, yaşam ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemeler imha edildi, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Güvenlik güçlerince bölgedeki 5 evde yapılan aramada da 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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