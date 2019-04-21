Diyarbakır'da PKK'lıların kullandığı 9 sığınak bulundu

DİYARBAKIR'ın Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı 9 sığınak kullanılamaz hale getirildi.İl Jandarma Komutanlığı'nca, Silvan ve Hazro ilçelerinin dağlık ve kırsal alanda, 20 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 01.00’dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlanılan 'Akıncı-19 Şehit Jandarma Komando Er Hüseyin Harun Çakır-05 Operasyonu' aynı günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.Güvenlik güçleri operasyon bölgesinde yaptıkları aramada, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi amacıyla kullandıkları 1’i 3 odalı 9 sığınak tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.Sığınaklarda yapılan aramalarda ise yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

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