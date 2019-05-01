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Diyarbakır'da PKK'lı 2 terörist öldürüldü

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren silahlı 2 kadın terörist, ölü ele geçirildi. Dicle ilçe merkezinde bulunan polis kalekoluna 25 Nisan günü...

Diyarbakır'da PKK'lı 2 terörist öldürüldü
DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren silahlı 2 kadın terörist, ölü ele geçirildi.
Dicle ilçe merkezinde bulunan polis kalekoluna 25 Nisan günü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırının ardından Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Polis Özel Harekat Timleri, operasyon başlattı. 'Özel Birlik 2019-12' adı verilen ve 30 Nisan günü start alan operasyon kapsamında bugün saat 13.20 sıralarında Dicle ilçesinin Aşağıtaşağıl köyü sınırlarında bir grup terörist tespit edildi. Teröristler,  güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateş açarak karşılık verdi. Bunun üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 kadın terörist, ölü ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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