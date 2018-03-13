Diyarbakır'da PKK'dan hain tuzan: 3 şehit, 4 yaralı

Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristler tarafından önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 1'i ağır 4 yaralandı. Yaralı askerlerin tedavisine Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.



KONYA'DA ŞEHİT ATEŞİ



Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kuzeyinde yapılan operasyonda, PKK'lı teröristlerce araziye önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ümmet Ufacık'ın (28) memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine ateş düştü.







Dicle ilçesi Görese Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, teröristlerce araziye önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ufacık, şehit oldu. Konya'da yaşayan Ufacık ailesine, oğullarının şehit olduğu haberi Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve askeri yetkililer tarafından verildi. Manavlık yapan baba Bahattin Ufacık, iş yerinden çağrılıp, eve geldikten sonra acı haberi aldı. Tarlada çalışan anne Tülay Ufacık ise komşuları tarafından telefonla aranıp, 'Antalya'dan misafirlerin geldi' denilerek, eve çağrıldı. Komşularına inanmayan anne, oğluna bir şey olup, olmadığını sordu. Eve gelen anne Ufacık da acı haberi askeri yetkililerden aldı.



Bekar olduğu öğrenilen şehit Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ümmet Ufacık'ın cenazesinin yarın memleketi Akşehir'de defnedilmesi bekleniyor.



AMASYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Dicle ilçesi kırsalında, PKK’lı teröristlere karşı yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın (26) acı haberi memleketi Amasya'daki baba ocağına ulaştı.





Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan evli ve 1 çocuk babası olan Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı’nın şehit haberi Beldağ köyünde yaşayan ailesine verildi. Şehit Uzman Çavuş Çakı’nın acı haberinin verilmesinin ardından baba evine Türk Bayrağı asıldı. Anne Behiye ve Baba Bekir Çakı oğullarının şehit haberini aldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evi önünde ambulans bekletildi. Ayrıca haberi alan yakınları da taziye için şehidin evine geldi.



ALANYA'DA ŞEHİT VERDİ



Teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Fatih Uysal hastanede şehit oldu. Şehidin Antalya’nın Alanya ilçesinde oturan ailesine şahadet haberi verildi.



Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon sırasında, PKK'lı teröristler tarafından daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 5 askerden Uzman Çavuş Fatih Uysal, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.







AİLEYE ŞAHADET HABERİ VERİLDİ



Antalya’nın Gazipaşa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın Alanya ilçesi merkez Bektaş Mahallesi 106 Sokak’ta oturan babası Mustafa ve annesi Gülsüm Uysal çiftine şahadet haberini Kaymakam Mustafa Harputlu ve beraberindeki heyet verdi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asılırken, haberi duyan yakınları ve komşuları taziyeye geldi. Sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletilirken, Alanya Belediyesi ekipleri de baba evinin önünde taziye çadırı kurmaya başladı.



3 YILLIK UZMAN ÇAVUŞ



Diyarbakır’da PKK'lıların araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede şehit olan Lice 1’inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın (24), askerlik görevini tamamladıktan sonra 2015 yılında uzman çavuş olarak göreve başladığı belirtildi. Osmaniye’de görev yaptığı dönemde eşinden ayrılan Fatih Uysal’ın 3.5 yaşında ‘Ada’ adında bir kızı olduğu kaydedildi. Şehidin 2 kız ve 1 erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi.



‘ÇOCUĞUMA NE DİYECEĞİM’



Şehidin Alanya’da oturan eski eşi Arzu Yılmaz da acı haberi alıp baba evine geldi. Yakınları ve arkadaşlarının yardımıyla ayakta durabilen acılı kadın, “Çocuğuma ne diyeceğim” diye gözyaşı döktü.



CENAZE TÖRENİ YARIN



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın naaşının yarın sabah Diyarbakır’da düzenlenecek törenin ardından askeri uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na gönderileceği, ikindi vakti Alanya Emine Özmüftüoğlu Camii’nde kılınacak namazın ardından da baba evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki Bektaş Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.



VALİLİK AÇIKLADI



Dicle ilçesi kırsalında, 2 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan 5 askerden birinin daha tedavi gördüğü hastanede şehit olmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Teröristle mücadele harekatı kapsamında ilimiz Dicle ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceden döşenmiş olan mayın/EYP’ye temas sonucunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan kahraman güvenlik personelimizden 1'i tedavi gördüğü Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman güvenlik personelimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)