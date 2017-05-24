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Diyarbakır'da patlayıcı imhası sırasında 1 asker yaralandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR- Bingöl karayoluna PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada bir asker, şarapnel parçasının isabet etmesiyle yaralandı. Diyarbakır-...

Diyarbakır'da patlayıcı imhası sırasında 1 asker yaralandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR- Bingöl karayoluna PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada bir asker, şarapnel parçasının isabet etmesiyle yaralandı.
Diyarbakır- Bingöl karayolu üzerinde bugün sabah saatlerinde jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında, yola PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı bir patlayıcı tespit edildi. Bomba imha ekiplerinin sevk edildiği karayolunda asker yolu trafiğe kapatarak patlayıcıyı imha çalışması başlattı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları, yola tuzaklanan patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti. Patlayıcının imha edilmesi sırasında güvenlik önlemi alan bir asker, patlama sırasında fırlayan şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı asker için Diyarbakır'dan kalkan 112 acil ambulans helikopter, Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na indi. Yaralı askerin Diyarbakır Selahattin Eyubi Devlet Hastanesi ek binasına getirileceği öğrenildi.
Jandarma ekipleri, el yapımı patlayıcının tuzaklandığı bölgede operasyon başlattı. Ayrıca imha edilen patlayıcının miktarı ve kullanılan malzemelerlerin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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