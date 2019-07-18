Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda meydana geldi. Adil Altındağ'ın kullandığı 06 BY3 061 plakalı otomobil, Kocaköy ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Kocaköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hastanenin acil servisinde tedavileri sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda meydana geldi. Adil Altındağ'ın kullandığı 06 BY3 061 plakalı otomobil, Kocaköy ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Kocaköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hastanenin acil servisinde tedavileri sürüyor.
FOTOĞRAFLI