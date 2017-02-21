Diyarbakır'da ocak ayında terör soruşturmalarında 362 kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR Valiliği, Jandarma ve Emniyet ekiplerinin Ocak ayında düzenlediği terörle mücüdele operasyonlarında 362 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, binlardan 41'inin tutuklandığını belirtti. Açıklamada, operasyonlarda 1 terör örgütü mensubunun da ölü olarak ele geçirildiği ifade edildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini 1-30 Ocak tarihleri arasında kent genelinde terörle mücadele, kaçakçılıkla mücadele ile yol kontrol uygulamasında yapılan faaliyetlerin bilançosu verildi. Terörle mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 31 uzun namlulu silah, 1 60 mm havan, 2 av tüfeği, 4 tabanca,11 şarjör, 4 bin 851 muhtelif fişek, 5 roketatar, 105 roketatar mühimmatı, 50 havan mühimmatı, 19 el bombası, 3 mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 yapay mayın, 375 kilo amonyum nitrat, 28 büyük tüp, 1 dürbün, 318 örgütsel doküman ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan bu operasyonlarda, 362 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup bu şahıslardan 41’i tutuklanmış, 321’i serbest bırakılmıştır. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda 1 örgüt mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDiyarbakır Valiliği, Ocak ayı içerisinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında, toplam 9 bin 270 kilo esrar maddesinin geçirildiğini belirterek, yapılan operasyonlar kapsamında 411 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı ve mahkemelere çıkarılan şahıslardan 53’ünün tutuklandığı belirtildi.Açıklamada, Ocak ayı içerisinde, polis ve Jandarma sorumluluk alanında yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde toplamda 518 bin 895 araç sorgulandığı da belirtilerek, "357 bin 167 şahsa genel bilgi toplama yapılmış, 2 bin 833 kişi yakalanmış bu şahıslardan 25’i tutuklanmış, bin 456 araca yasal işlem yapılmış, 97 araç trafikten men edilmiş, 6 adet pompalı tüfek, 21 adet tabanca, çok sayıda fişek şarjör ve diğer malzemeler, 8 ton kaçak akaryakıt, 33 bin 921 paket kaçak sigara, 717 kg kaçak çay, 20 kilo kaçak tütün, 42 bin 887 kilo esrar, 400 gram toz esrar, 26 gram eroin, 110 adet uyuşturucu hap, 8 adet belgesiz büyükbaş hayvan ele geçirilmiştir" denildi.

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