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Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı
DİYARBAKIR'da yolcu minibüsünü, molotofkokteyli atarak yakan terör örgütü PKK/KCK yandaşı 2 kişi yakalandı. Eylem talimatını veren 1 kişi ise aranıyor. Terör örgütü PKK/KCK yandaşları, dün gece Huzurevleri Mahallesi'nde seyir halinde...
GÜVENLİK 22.08.2019, 14:04
DİYARBAKIR'da yolcu minibüsünü, molotofkokteyli atarak yakan terör örgütü PKK/KCK yandaşı 2 kişi yakalandı. Eylem talimatını veren 1 kişi ise aranıyor.
Terör örgütü PKK/KCK yandaşları, dün gece Huzurevleri Mahallesi'nde seyir halinde olan 21 M 0052 plakalı yolcu minibüsünü durdurdu, ardından da molotofkokteyli atarak ateşe verdi. Minibüs yanarken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eylemi Süleyman K.'nin talimatıyla Zana Ç. ve Devrim A.'nın gerçekleştirildiğini belirledi.
Polis, düzenlediği operasyonla Zana Ç.'yi Mezopotamya Mahallesi'ndeki evinin çatı katından kaçmaya çalışırken, Devrim A.'yı da Huzurevleri Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin cep telefonlarında minibüsün yandığı anlara ait görüntüler bulundu.
Polis, 2 şüphelinin kendilerini arayarak, eylem talimatını verdiğini söyledikleri Süleyman K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Terör örgütü PKK/KCK yandaşları, dün gece Huzurevleri Mahallesi'nde seyir halinde olan 21 M 0052 plakalı yolcu minibüsünü durdurdu, ardından da molotofkokteyli atarak ateşe verdi. Minibüs yanarken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eylemi Süleyman K.'nin talimatıyla Zana Ç. ve Devrim A.'nın gerçekleştirildiğini belirledi.
Polis, düzenlediği operasyonla Zana Ç.'yi Mezopotamya Mahallesi'ndeki evinin çatı katından kaçmaya çalışırken, Devrim A.'yı da Huzurevleri Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin cep telefonlarında minibüsün yandığı anlara ait görüntüler bulundu.
Polis, 2 şüphelinin kendilerini arayarak, eylem talimatını verdiğini söyledikleri Süleyman K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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