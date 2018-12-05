Diyarbakır'da minibüste 249 kilo esrar ele geçti

DİYARBAKIR'da polisin şüphe üzerinde durdurup aradığı minibüste 249 kilo esrar ele geçirdildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
iL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü takibe aldı. Ekipler kent girişinde durdurdukları minibüste arama yaptı. Aramada, 294 kilo esrar ele geçirildi.
Polis, ismi açıklanmayan araz sürücüsü ile yanındaki kişiyi gözaltına aldı.
iL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü takibe aldı. Ekipler kent girişinde durdurdukları minibüste arama yaptı. Aramada, 294 kilo esrar ele geçirildi.
Polis, ismi açıklanmayan araz sürücüsü ile yanındaki kişiyi gözaltına aldı.
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