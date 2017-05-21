Diyarbakır'da kaza: 4 ölü

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'nde kontrolden çıkıp taklalar atan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaşamlarını yitirdi.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Diyarbakır'ın Silvan İlçesi Yeniköy mevkiinde meyda geldi. Van'dan Diyarbakır yönüne giden Mehmet Yaşar yönetimindeki 34 DMP 34 plakalı lüks otomobil, Silvan'ın Yeniköy mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan araç, taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer araçların sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Yaşar ile aynı araçta bulunan Nuray Yaşar, Melahat Yaşar ve Güllü Yaşar yaşamlarını yitirdi. 4 kişinin cesetleri otopsi için Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini tespit etmek için çalışma başlattı.



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