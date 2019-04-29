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Diyarbakır'da kaza: 4 kişi yaralandı, yavru köpek aracın altında kaldı

DİYARBAKIR'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sırasında yolda bulunan yavru köpek de araç altında kalarak yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı...

Diyarbakır'da kaza: 4 kişi yaralandı, yavru köpek aracın altında kaldı
DİYARBAKIR'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sırasında yolda bulunan yavru köpek de araç altında kalarak yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 BP 419 plakalı hafif ticari araç ile 06 GNL 54 otomobil, Batıkarakoç kavşağında çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 4 kişi ile kaza sırasında yolda bulunan yavru köpek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaralı köpek ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

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