Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı

DİYARBAKIR'ın Bismil ve Çınar ilçelerinde 5 adrese düzenlenen operasyonda 5'i kurusıkı 40 tabanca ve 434 fişek ile silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bismil ve Çınar ilçelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde 5'i kurusıkı 40 tabanca, 76 şarjör, 111 kapsül, 6 Kalaşnikof piyade tüfeği el kundağı, 8 Kalaşnikof piyade tüfeği dipçiği, Kalaşnikof piyade tüfeği sıfırlama aparatı, 9 ahşap tüfek dipçiği, 434 fişek, 34 tabanca namlusu, 5 iğne ve tetik tertibatı, 2 tüfek mekanizması, 7 tabanca namlu üst kapağı, 150 santimetre uzunluğunda namlu yapımında kullanılan 28 çelik boru ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, 5 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada ise halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bismil ve Çınar ilçelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde 5'i kurusıkı 40 tabanca, 76 şarjör, 111 kapsül, 6 Kalaşnikof piyade tüfeği el kundağı, 8 Kalaşnikof piyade tüfeği dipçiği, Kalaşnikof piyade tüfeği sıfırlama aparatı, 9 ahşap tüfek dipçiği, 434 fişek, 34 tabanca namlusu, 5 iğne ve tetik tertibatı, 2 tüfek mekanizması, 7 tabanca namlu üst kapağı, 150 santimetre uzunluğunda namlu yapımında kullanılan 28 çelik boru ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, 5 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada ise halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI