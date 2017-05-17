Diyarbakır'da izinsiz açıklamaya polis müdahalesi: 30 gözaltı

DİYARBAKIR'da, KHK kapsamında ihraç edilen ve açlık grevi yapan akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için basın açıklaması yapmak isteyen KESK üyelerine polis izin vermedi. Grubun açıklama yapmada ısrar etmesi üzerine 30 kişi gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir İlçesi Ekinciler Caddesi AZC Plaza önünde toplanan KESK üyeleri, KHK kapsamında ihraç edildikleri için açlık grevi yapan akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için basın açıklaması yapmak estedi. Açıklamanın yapılacağı yerde polis geniş güvenlik önlemi alırken, açıklamaya izin verilmeyeceği duyuruldu. Polis, toplanan gruba açtıkları, pankartı kapatarak dağılmalarını anons etti. Grup, yapılan anonslara rağmen dağılmdı. Polis uyarıları dikkate almayan grup üyelerden 30'unu gözaltına aldı. Gözaltı sırasında polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.



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