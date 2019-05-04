Diyarbakır'da izinsiz açıklamaya müdahale: 27 gözaltı

Koşuyolu Parkı'nda 2 gün önce bir araya gelen, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup, cezaevlerindeki açlık grevlerine destek için oturma eylemi yapmak istedi. Polisin izin vermediği eyleme katılanlar, müdahaleyle dağıtıldı. Bugün akşam saatlerinde KESK tarafından 2 gün önce düzenlenmek istenen oturma eylemine yönelik müdahale, basın açıklamasıyla protesto edilmek istendi. Akşam saatlerinde Sanat Sokağı girişinde bir araya gelen sendika üyeleri, polisin uyarısına rağmen dağılmadı. Bunun üzerine yaşanan gerginlikte polislerin müdahale ettiği gruptaki 27 kişi gözaltına alındı. Polis araçlarına bindirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
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