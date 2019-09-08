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Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (3)
EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15'E YÜKSELDİ Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine, Ayten ve Şadin Elhaman'ın da katılmasıyla sayı 15'e yükseldi. Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için oturma eylemine...
GÜVENLİK 08.09.2019, 16:38
EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15'E YÜKSELDİ
Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine, Ayten ve Şadin Elhaman'ın da katılmasıyla sayı 15'e yükseldi. Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için oturma eylemine başladı. Ayten Elhaman, 2 yıldır oğlunun gelebileceği ümidiyle sevdiği yemekleri yapıp, kıyafetlerini yıkayıp ütülediğini söyledi. Elhaman, "Çocuğumun hiçbir siyasi bağlantısı yoktu. Bizi izliyorsan haber ver. Yaşayıp, yaşamadığını bilmiyoruz. 2 yıldır oğlumdan gelecek bir haber bekliyorum. Bir ümitle sevdiği yemekleri yapıyorum. Kıyafetlerini yıkayıp ütülüyorum" dedi.
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