Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 27'nci gün (2)
AİLE SAYISI 49 OLDU Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Sıddıka Tatlı, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 2014'te kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından...
AİLE SAYISI 49 OLDU
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Sıddıka Tatlı, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 2014'te kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz Tatlı (27) için oturma eylemine katıldı. Sıddıka Tatlı ile eylemdeki aile sayısı, 49'a çıktı.
Okulunun bitmesine 3 ay kala kaybolan oğlu Aziz'in sesini duymak ve yaşadığını bilmek istediğini söyleyen Sıdıka Tatlı, "Oğlum için geldim. 5 yıldır kayıp, nerede olduğunu bilmiyoruz. Ölü müdür, sağ mıdır; bilmiyoruz. Artuklu Üniversitesi'nde okuyordu, son senesiydi, 3 ayı kalmıştı okulun bitmesine. Gitti, gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Eğer yaşıyorsa Allah rızası için bize telefon açsınlar, sesini duyayım onun" dedi.
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