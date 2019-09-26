Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 24'üncü gün (2)

AİLE SAYISI 46 OLDU

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce Batman'da kaybolan oğlu Azat Çak (23) için Batman'dan gelen Zehra Çak (45) ile 46 oldu. Kayıp oğlundan haber alamayan acılı anne Çak, gözyaşı dökerek, açıklamaya yapamayacağını söyledi.



