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Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 24'üncü gün (2)

AİLE SAYISI 46 OLDU  Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce Batman'da kaybolan oğlu Azat Çak (23) için Batman'dan gelen Zehra Çak (45) ile 46 oldu. Kayıp...

GÜVENLİK 26.09.2019, 12:09
Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 24'üncü gün (2)

AİLE SAYISI 46 OLDU 
Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce Batman'da kaybolan oğlu Azat Çak (23) için Batman'dan gelen Zehra Çak (45) ile 46 oldu. Kayıp oğlundan haber alamayan acılı anne Çak, gözyaşı dökerek, açıklamaya yapamayacağını söyledi.

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