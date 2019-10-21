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Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 19 Ağustos günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Selçuk Mızraklı'nın ile Kayapınar ve Bismil belediye başkanları gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca...
GÜVENLİK 21.10.2019, 09:02
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 19 Ağustos günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Selçuk Mızraklı'nın ile Kayapınar ve Bismil belediye başkanları gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP'li belediyelere yönelik operasyon başlattı. Sabah saatlerinde operasyon başlatan ekipler, hakkındaki terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı HDP'li Kezban Yılmaz ile Bismil Belediye Başkanı HDP'li Orhan Ayaz gözaltı anıldı.
Polis ekiplerinin Kayapınar ve Bismil belediye binalarında aramaları sürüyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP'li belediyelere yönelik operasyon başlattı. Sabah saatlerinde operasyon başlatan ekipler, hakkındaki terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı HDP'li Kezban Yılmaz ile Bismil Belediye Başkanı HDP'li Orhan Ayaz gözaltı anıldı.
Polis ekiplerinin Kayapınar ve Bismil belediye binalarında aramaları sürüyor.
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