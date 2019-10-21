Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu (3) 

KOCAKÖY BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Kocaköy Belediyesi'nde, bu sabah saatlerinde, polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sürdürülürken, terör soruşturması nedeniyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan Belediye Başkanı HDP'li Eylem Nazlıer ile 2 belediye çalışanı gözaltına alındı. Nazlıer ve 2 çalışanın emniyette sorgulandığı belirtildi.