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Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu (3) 

KOCAKÖY BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA  Diyarbakır'ın Kocaköy Belediyesi'nde, bu sabah saatlerinde, polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sürdürülürken, terör soruşturması nedeniyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan Belediye...

GÜVENLİK 21.10.2019, 10:40
Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu (3) 

KOCAKÖY BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA 
Diyarbakır'ın Kocaköy Belediyesi'nde, bu sabah saatlerinde, polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sürdürülürken, terör soruşturması nedeniyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan Belediye Başkanı HDP'li Eylem Nazlıer ile 2 belediye çalışanı gözaltına alındı. Nazlıer ve 2 çalışanın emniyette sorgulandığı belirtildi. 

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