Diyarbakır'da FETÖ/PDY'den tutuklu generallerin yargılanmasına başlandı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yurtta Sulh Konseyi tarafından Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan eski 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz ve Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı olarak atanan eski 16'ncı Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Savaş Beyribey'in yargılanmasına bugün başlandı.

Hazırlanan İddianamede tutuklu sanıklar Korgeneral Yılmaz ve Tuğgeneral Beyribey'in 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteniyor.

Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen sanıklar Korgeneral Yılmaz ve Tuğgeneral Beyribey ile avukatları hazır bulundu. Mahkemede, Korgeneral Yılmaz ve Tuğgeneral Beyribey'e yöneltilen suçlamalar hatırlatıldı.

Sanıklar iddianamede haklarında isnat edilen suçlamalara ilişkin savunmalarına başladı.