Diyarbakır'da etekli ve fistanlı soygun güvenlik kamerasında

DİYARBAKIR'da, bir akaryakıt istasyonuna otomobille gelen 2'si etekli, 1'i fistanlı (yörede erkek ve kadınların giydiği tek parça elbise) ve 1'i pompalı tüfekli, yüzleri maskeli 5 kişi, çalışanları tehdit ederek, 5 bin lira para ve 10 bin lira değerindeki sigarayı çaldı. Soyguncular kaçarken, olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakır- Elazığ yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna sabaha karşı saat 04.10'da otomobille gelen 5 kişi, benzin alacak gibi yakıt pompasının yanında durdu. Pompa görevlisi otomobilin yanına geldiği sırada araçtan inen 2'si etekli, 1'i fistanlı, 1'i ise pompalı tüfekli yüzleri maskeli 5 soyguncu, pompa görevlisini silahla tehdit ederek istasyonun market bölümüne girdi. Buradaki çalışanları da silahla tehdit eden soyguncular, kasada bulunan 5 bin lira ile 10 bin lira değerindeki sigaralarla, kuru sıkı bir tabancayı alarak geldikleri otomobil ile kaçtı. Etekli, fistanlı soyguncular izlerini kaybettirirken, soygun anları istasyonun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, akaryakıt istasyonunda parmak izi çalışması yaptı. Soygunun görüntülerinin kaydı da alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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